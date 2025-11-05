NEWS

Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht?

Bayer Leverkusen besitzt eine Rückkaufoption, die niedriger sein soll als eigentlich angenommen.

Wird Alajbegovic-Transfer billiger als gedacht? Foto: © GEPA
Kerim Alajbegovic zählt zu den Shootingstars der bisherigen Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Der 18-jährige Bosnier war erst im Sommer für zwei Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Red Bull Salzburg gewechselt und erzielte in 21 Einsätzen sechs Tore und eine Vorlage für die "Bullen".

Für viele ist Alajbegovic der nächste Spieler, der den Salzburgern bei einem Verkauf einen Millionengewinn in die Kassen spült. Allerdings soll Leverkusen eine Rückkaufklausel für 2026 und 2027 für den Offensivmann besitzen.

Rückkaufoption niedriger als angenommen

Laut einem Bericht der "SportBild" könnte Leverkusen bereits im kommenden Sommer von seiner Rückkaufklausel Gebrauch machen. Der Werksklub will nächste Saison wieder ins Titelrennen eingreifen und dabei soll Alajbegovic ein wichtiger Baustein sein.

Zuletzt wurde eine Ablösesumme von acht bis zehn Millionen Euro veranschlagt, die Leverkusen zahlen müsste, doch laut "SportBild" soll die Summe doch nur zwischen fünf bis sechs Millionen Euro liegen.

