Der Kühbauer-Effekt beim LASK

Didi Kühbauer hat den LASK zurück in die Top 6 geführt. Die Ansakonferenz spricht über den Erfolgslauf:

Seitdem Didi Kühbauer beim LASK übernommen hat, haben die Linzer vier von vier Spielen gewonnen. In der Tabelle sind die Linzer wieder zurück in den Top 6.

Vor allem die Abwehr wirkt wie ausgewechselt. Die zuvor zweitschlechteste Abwehr der Liga ist seit der Übernahme von "Don Didi" noch ohne Gegentor.

Was für den LASK mit Kühbauer auf der Trainerbank in dieser Saison noch möglich ist, darüber sprechen Hannes, Harald und Patrick in der neuesten Folge der Ansakonferenz.

