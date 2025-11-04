Bericht: Sturm Graz an Talent aus Irland interessiert

Nach Medienberichten aus Irland könnte sich der SK Sturm Graz im Winter in der Offensive verstärken. Wie der "Irish Independent" berichtet, zeigt Sturm Interesse an Owen Elding vom Sligo Rovers FC.

Der 19-jährige Stürmer machte 2025 einen großen Schritt nach vorne. In der irischen Ganzjahresmeisterschaft schoss Elding in 35 Ligaspielen zwölf Tore, zudem lieferte er fünf Assists. Das Offensivtalent steht im Team der Saison, das von Spielern der irischen Liga gewählt wurde. Im Jahr 2024 blieb der Youngster noch ohne Torerfolg.

Am letzten Liga-Spieltag am vergangenen Samstag traf der Linksfuß gegen Meister Shamrock Rovers per Elfmeter zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung. Sligo Rovers gewann das Auswärtsspiel am Ende mit 2:1 und fixierte damit Tabellenplatz sieben. Lange belegte der Klub aus dem Nordwesten Irlands einen Abstiegs- bzw. Relegationsplatz.

Um irische Staatsbürgerschaft angesucht

Laut dem "Irish Independent" reist Elding in dieser Woche nach Österreich. Demnach hat Sturm ihn zum Europa-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest (Donnerstag, ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) eingeladen.

Einige europäische Klubs sollen Interesse an Elding zeigen. Der Vertrag des Angreifers läuft in Irland noch bis Ende 2027.

Der Offensivspieler wurde in England geboren, zog jedoch als Kind nach Irland. Sein Vater, der selbst Fußballer war, unterschrieb 2013 bei den Sligo Rovers. Owen Elding hat vor einigen Monaten um die irische Staatsbürgerschaft angesucht. Laut einem Bericht des "Irish Independent" von Anfang Oktober hat er sie aber noch nicht erhalten.