Lobeshymnen auf ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo in Frankreich

Der Wechsel von Samson Baidoo nach Frankreich im Sommer hat sich bisher ausgezahlt. Der Österreicher überzeugt im Trikot von Lens. Am Wochenende leitete er gegen Lorient das 1:0 ein, traf dann kurz vor Schluss selbst zum 3:0-Endstand.

Dabei ist die Kerndisziplin des Österreichers in der Defensive. Mit einer Zweikampfquote von 80 Prozent präsentierte sich Baidoo abermals bärenstark. Es ist also kein Wunder, dass der Österreicher als einer der Faktoren für den Erfolgslauf von Lens (Aktuell Dritter) gilt.

Zum vierten Mal in Elf der Runde

Am elften Spieltag steht Baidoo bereits zum vierten Mal in der Elf der Runde der "L'Equipe". In den Gazetten wird bereits über einen Abgang spekuliert.

"Racing-Fans sollen es genießen, solange er da ist. Woche für Woche taucht die Frage auf, ob der Klub imstande ist, Samson Baidoo für mehr als nur eine Saison zu halten", schreibt die "La Voix du Nord" und bezeichnet Baidoo als "monströs".