Rapid will in Hartberg Einzug in die Meistergruppe fixieren

Als Intermezzo zwischen dem Achtelfinale der Conference League kämpft Rapid um die endgültige Fixierung eines Platzes in der Bundesliga-Meistergruppe.

Die Hütteldorfer gastieren am Sonntag (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker>>>) in Hartberg, ein Sieg würde unabhängig von allen anderen Ergebnissen endgültig alle Zweifel an einer Teilnahme am oberen Play-off beseitigen. Allerdings gilt es, drei Tage nach dem 1:1 bei Borac und vier Tage vor dem Retourmatch gegen die Bosnier den Fokus zu finden.

Trainer Robert Klauß muss den gesperrten Nenad Cvetkovic vorgeben, Isak Jansson ist wegen einer Schulterverletzung fraglich. Zumindest eine leichte Rotation ist im Vergleich zum Auftritt in Banja Luka zu erwarten.

"Wir müssen schauen, welche Spieler fit sind, damit wir eine gute Elf auf den Platz schicken können", erklärte der Deutsche.

In Hartberg macht sich Klauß auf harte Gegenwehr gefasst. "Es ist nie einfach, dort zu spielen. Sie haben Qualität, eine gute Mannschaft und gute Abläufe", warnte der 40-Jährige. "Wir müssen an unsere Grenzen gehen, um einen Sieg zu holen, was unser Ziel ist."

Hartberg im Jahr 2025 weiter sieglos

Allerdings läuft Hartberg seit vier Spielen einem vollen Erfolg nach, ist im Jahr 2025 noch ohne Liga-Sieg. Setzt sich der Trend fort, ist die Meistergruppe für den Tabellenachten schon nach diesem Wochenende kein Thema mehr.

Aktuell hat die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid noch die Chance, die Top sechs zu erreichen. Fünf Punkte fehlen auf den derzeit sechstplatzierten LASK.

"Es geht jetzt um sechs Punkte in den nächsten beiden Spielen, das muss unser Ziel sein. Vor allem geht es aber auch darum, dass wir uns leistungstechnisch steigern", stellte Schmid klar.

Im letzten Heimspiel vor der Punkteteilung soll den Fans ein Sieg geschenkt werden, meinte auch Dominik Prokop. Personell fehlt dem TSV Maximilian Fillafer nach einer Operation an der Schulter. Hinter dem angeschlagenen Justin Omoregie steht ein Fragezeichen.