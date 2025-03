Rapid erneut ohne Jansson: Das steckt dahinter

SK Rapid musste beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Conference League gegen FK Borac Banja Luka (Spielbericht >>>) auf Isak Jansson verzichten.

Der Schwede war nach einer Knieverletzung gerade erst wieder in Form gekommen und hatte zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga gegen Altach mit einem Doppelpack geglänzt. Doch in Bosnien fehlte der 23-Jährige überraschend im Kader.

Trainer Robert Klauß erklärte im Nachgang, dass Jansson an der Schulter verletzt sei. Grund zur Sorge gibt es aber keine: "Es ist keine schwerwiegende Verletzung, aber sehr schmerzhaft, weil er sehr eingeschränkt in seinen Bewegungen ist."

Einsatz gegen Hartberg fraglich

Der Flügelspieler trainierte noch mit den Hütteldorfern, doch erst am Donnerstagmorgen fiel kurzfristig die Entscheidung, dass Jansson in Banja Luka nicht zum Einsatz kommt.

Ob Jansson am Sonntag (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker) in der Bundesliga gegen den TSV Hartberg auflaufen kann, bleibt ungewiss.

"Wann er wieder spielen kann, ist völlig offen. Vielleicht schon morgen, vielleicht erst in ein, zwei Wochen. Wir werden das von Tag zu Tag entscheiden", so Klauß.

