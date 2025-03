Last-Minute-Remis: Rapid verpasst Sieg in Banja Luka

Der SK Rapid geht mit einem 1:1 aus dem Auswärtsspiel in die Rückpartie in einer Woche gegen Borac Banja Luka: Im Achtelfinale der UEFA Conference League verpassen die Hütteldorfer in letzter Minute einen Sieg.

In einer fußballerisch etwas zähen ersten Hälfte sorgt Dion Beljo für das Tor der Grün-Weißen: Nach einem Solo von Wurmbrand legt der Youngster auf seinen Sturmpartner ab, der souverän in die lange Ecke abschließt (34.).

In der zweiten Hälfte hat Rapid die Kontrolle über das Spiel, hat in der Schlussphase auch Gelegenheiten: Erst verzieht Sangaré am Elferpunkt völlig freistehend (78.), dann wird das vermeintliche 2:0 durch Cvetkovic vom VAR zurückgenommen - der Verteidiger beförderte das Kunstleder mit dem Oberarm über die Linie.

Tore, die man nicht schießt, bekommt man - in diesem Fall aus einem Elfmeter. Sangaré bekommt eine Vukovic-Flanke an den ausgestreckten Arm, der Flankengeber tritt selbst an und trifft zum Ausgleich (90.+2).

Selbst danach hat Beljo noch einmal die Entscheidung auf dem Fuß, verpasst aber.

Die Highlights des Spiels im Video:

