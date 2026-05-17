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Janko nimmt Demir auseinander: "Hat nichts gelernt!"

Der "Sky"-Experte kritisiert Yusuf Demirs Schuhwurf scharf und hinterfragt die Mentalität des ehemaligen ÖFB-Juwels.

Janko nimmt Demir auseinander: "Hat nichts gelernt!" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga 2025/26 fand ein eher unrühmliches Ende für Yusuf Demir.

Der 22-jährige Wiener wurde am Sonntag erstmals in dieser Saison von Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup für die Startelf nominiert - wurde gegen Sturm Graz jedoch bereits nach 22 Minuten ausgeschlossen.

Der Grund war ein kurioser Schuhwurf in Richtung des vierten Offiziellen >>>

Eine Menge Kritik für diese Aktion muss Demir in der Halbzeitpause von "Sky"-Experte Marc Janko einstecken.

Janko kritisiert Demir: "Nimmt sich selber unglaublich wichtig"

"Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist", so Janko.

"Er nimmt sich selber unglaublich wichtig", kritisiert der ehemalige ÖFB-Teamstürmer den Rapid-Kicker, der einst als großes ÖFB-Juwel galt.

Demirs Aussetzer sei freilich "in der Situation passiert. Aber das darf ihm nicht passieren".

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

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