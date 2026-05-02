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Bundesliga heute: SV Ried - Blau-Weiß Linz

Kann Blau-Weiß Linz den Erfolgslauf im Oberösterreich-Derby fortsetzen oder fixiert Ried den Klassenerhalt? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SV Ried - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der Qualifikationsrunde zum Duell zwischen der SV Ried und Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Rieder mussten am vergangenen Wochenende mit einer 0:1-Niederlage einen Rückschlag hinnehmen. In der Tabelle liegt das Team dennoch zwei Punkte vor Altach auf Rang eins. Mit einem Heimerfolg gegen Blau-Weiß kann die SVR den Klassenerhalt fixieren.

Für die Linzer läuft es aktuell sehr gut, die letzten beiden Spiele gegen Altach beziehungsweise den WAC wurden mit 3:0 gewonnen. Dennoch liegt man nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz.

LIVE-Ticker:

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