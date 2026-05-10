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"Wieder ein Meilenstein" - Austrias fast perfekte Derby-Saison

Die Veilchen jubeln über eine Saison ohne Derby-Niederlage. Schon wieder. Trotzdem zollt FAK-Coach Stephan Helm den Hütteldorfern Respekt.

"Wieder ein Meilenstein" - Austrias fast perfekte Derby-Saison Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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Nach den Saisonen 2020/21, 2021/22 und 2022/23 beendet der FK Austria Wien bereits zum vierten Mal in diesem Jahrzehnt eine Bundesliga-Spielzeit ohne Derby-Niederlage.

Die Veilchen gewinnen das 350. Wiener Derby beim SK Rapid mit 2:0 und überholen damit eine Runde vor Saisonende den Erzrivalen aus Hütteldorf.

"Wien ist violett!"

Drei Siege, ein Remis – so die Derby-Bilanz 2025/26 aus FAK-Sicht. "Das ist extrem schön. Wien ist violett!", jubelt Reinhold Ranftl.

Sanel Saljic ergänzt: "Die Bilanz ist sehr gut. Vier Siege wären aber noch schöner gewesen."

Wieder ein Meilenstein

Trainer Stephan Helm spricht in diesem Zusammenhang vom nächsten Meilenstein, den das Team unter seiner Anleitung gesetzt hätte. "Die Siegesserie in der Vorsaison, die Bilanz gegen den amtierenden Meister, der erste Auswärtssieg gegen Salzburg seit einer Ewigkeit", führt er aus.

Nachsatz: "Das ist unser Spirit! Diese Mannschaft hat unter Beweis gestellt, dass sie ganz große Dinge schaffen kann. Jetzt müssen wir daran arbeiten, solche Leistungen konstant in Ergebnisse umzuwandeln."

Ein günstiger Spielverlauf, eine starke Defensive

An diesem Sonntagabend in Wien-Hütteldorf ist das gelungen. Nicht zuletzt dank eines sehr frühen Führungstreffers durch Saljic in der neunten Minute.

"Es war ein günstiger Spielverlauf. Wir haben den Sieg dann über brutale Geschlossenheit und Konzentration durchgebracht", freut sich Helm.

"Es war ein brutal schwieriges und kompliziertes Spiel für uns"

Stephan Helm

Saljic trocken: "Wir haben wenig anbrennen lassen, unser Spiel gespielt und unsere Chancen genutzt."

Rapid wirkte in der Offensive über weite Strecken ideenlos, fand kaum nennenswerte Chancen vor. Das freut Ranftl besonders: "Wir haben in den letzten zwei Wochen einen speziellen Fokus auf die Defensivarbeit in der Box gelegt. Das haben wir heute überragend umgesetzt."

Helm zollt Rapid Respekt

"So einen Block zu bespielen, ist einfach schwierig. Uns ist es gut gelungen, ihnen ihre Stärken zu nehmen", sagt Helm, der dem SCR gleichzeitig Respekt zollt, "sie spielen sehr variantenreich. Es war ein brutal schwieriges und kompliziertes Spiel für uns."

Letztendlich reist die Austria aber als verdienter Sieger aus Penzing ab.

Helm strahlt: "Dass wir gegen Rapid, das ich für eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer halte, in dieser Saison eine so gute Bilanz haben, spricht für uns."

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