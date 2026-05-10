"Wieder ein Meilenstein" - Austrias fast perfekte Derby-Saison

"Es war ein brutal schwieriges und kompliziertes Spiel für uns"
Saljic trocken: "Wir haben wenig anbrennen lassen, unser Spiel gespielt und unsere Chancen genutzt."
Rapid wirkte in der Offensive über weite Strecken ideenlos, fand kaum nennenswerte Chancen vor. Das freut Ranftl besonders: "Wir haben in den letzten zwei Wochen einen speziellen Fokus auf die Defensivarbeit in der Box gelegt. Das haben wir heute überragend umgesetzt."
Helm zollt Rapid Respekt
"So einen Block zu bespielen, ist einfach schwierig. Uns ist es gut gelungen, ihnen ihre Stärken zu nehmen", sagt Helm, der dem SCR gleichzeitig Respekt zollt, "sie spielen sehr variantenreich. Es war ein brutal schwieriges und kompliziertes Spiel für uns."
Letztendlich reist die Austria aber als verdienter Sieger aus Penzing ab.
Helm strahlt: "Dass wir gegen Rapid, das ich für eine sehr gute Mannschaft mit einem sehr guten Trainer halte, in dieser Saison eine so gute Bilanz haben, spricht für uns."