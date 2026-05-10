"Wieder ein Meilenstein" - Austrias fast perfekte Derby-Saison

Nach den Saisonen 2020/21, 2021/22 und 2022/23 beendet der FK Austria Wien bereits zum vierten Mal in diesem Jahrzehnt eine Bundesliga-Spielzeit ohne Derby-Niederlage.

Die Veilchen gewinnen das 350. Wiener Derby beim SK Rapid mit 2:0 und überholen damit eine Runde vor Saisonende den Erzrivalen aus Hütteldorf.

"Wien ist violett!"

Drei Siege, ein Remis – so die Derby-Bilanz 2025/26 aus FAK-Sicht. "Das ist extrem schön. Wien ist violett!", jubelt Reinhold Ranftl.

Sanel Saljic ergänzt: "Die Bilanz ist sehr gut. Vier Siege wären aber noch schöner gewesen."

Wieder ein Meilenstein

Trainer Stephan Helm spricht in diesem Zusammenhang vom nächsten Meilenstein, den das Team unter seiner Anleitung gesetzt hätte. "Die Siegesserie in der Vorsaison, die Bilanz gegen den amtierenden Meister, der erste Auswärtssieg gegen Salzburg seit einer Ewigkeit", führt er aus.

Nachsatz: "Das ist unser Spirit! Diese Mannschaft hat unter Beweis gestellt, dass sie ganz große Dinge schaffen kann. Jetzt müssen wir daran arbeiten, solche Leistungen konstant in Ergebnisse umzuwandeln."

Ein günstiger Spielverlauf, eine starke Defensive

An diesem Sonntagabend in Wien-Hütteldorf ist das gelungen. Nicht zuletzt dank eines sehr frühen Führungstreffers durch Saljic in der neunten Minute.

"Es war ein günstiger Spielverlauf. Wir haben den Sieg dann über brutale Geschlossenheit und Konzentration durchgebracht", freut sich Helm.