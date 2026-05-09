Sechs brennende Fragen zum Wiener Derby

Aus den bisherigen drei Duellen der Saison stehen zwei Austria-Siege im Grunddurchgang sowie ein Remis vor wenigen Wochen in Favoriten zu Buche.
Das letzte Aufeinandertreffen in Hütteldorf endete 1:3 und leitete die Unserie Rapids ein, die Peter Stöger schließlich den Job kostete.
Vor der vorletzten Runde hat Rapid (27) als Vierter einen Punkt Guthaben auf die Austria (26), die Rang fünf belegt. Mit einem Derbysieg könnte sich Grün-Weiß den Erzrivalen also schon vom Hals schaffen.
Der Meistertitel ist für Wien nicht mehr in Reichweite, zwischen Rang zwei und sechs ist alles noch möglich: Sturm hält als Zweiter bei 31 Punkten, Salzburg bei 29. Hartberg (22) ist als aktueller Sechster schon abgeschlagen, könnte mit einem starken Finish aber noch gefährlich werden.
Platz zwei würde zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigen, der Dritte steht in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League.
Rang vier bedeutet ebenso wie der Sieg im Europacup-Playoff, das zwischen dem Fünften und dem Sieger des Halbfinales zwischen Erstem und Zweitem der Qualifikationsrunde ausgespielt wird, die zweite Qualifikationsrunde zur Conference League.
Der Sechste geht leer aus.
(Text geht unterhalb weiter)
Mit seinem Frustfoul tief in der Nachspielzeit gegen den LASK raubte sich Matthias Seidl nicht nur die Teilnahme am Wiener Derby (das sagten die Kollegen dazu>>>), sondern womöglich auch die 32. Runde bei Sturm (Rapid legt Einspruch gegen die Strafe ein>>>).
Damit muss Johannes Hoff Thorup im emotional aufgeladenen Spiel gegen die Austria nicht nur auf seinen Kapitän, sondern auch auf einen Stammspieler verzichten.
Wird dieser Ausfall für Rapid zu kompensieren sein?
Für all jene, die das Derby im Fernsehen live verfolgen, wartet Sky diesmal mit einem besonderen Gimmick auf: Johannes Hoff Thorup und Stephan Helm werden nämlich verkabelt.
So werden - nach Angaben des Senders zum ersten Mal überhaupt - die Anweisungen der beiden Chefbetreuer mitzuverfolgen sein.
Schon manche nette Idee des Fußballfernsehens ist nicht richtig angenommen worden. Wie stehst du zu diesem Einfall?
Auch wenn die Saison hüben wie drüben einmal mehr durchwachsen verlief, konnten sich einige Spieler für einen Sommertransfer empfehlen, der potenziell Millionen einbringt.
Gelder, die beide Klubs immer gut brauchen können. Aber welcher Kicker wird am Ende die höchste Summe lukrieren können - ferner er überhaupt geht?
Wir wünschen allen Müttern einen tollen Muttertag - ob fußballbegeistert oder nicht! Mögen sich ihre Söhne (und Töchter) im Stadion zusammenreißen.
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