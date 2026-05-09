Sechs brennende Fragen zum Wiener Derby

Ein Wiener Derby ist immer brisant. Diesmal geht es am vorletzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga im 350. Aufeinandertreffen des SK Rapid und des FK Austria Wien für beide Klubs um viel.

Tabellarisch ist für beide Vereine zwischen Rang zwei und sechs noch alles drin: Ein gewaltiger Unterschied, ob es in die Qualifikation zur Champions League geht, in die "Überstunden" des Europacup-Playoffs - oder ob es gar kein europäisches Geschäft gibt.

Nicht ganz unabhängig davon werden im Sommer einige Weichen gestellt. Beide Klubs haben heiße Transferaktien in ihren Reihen.

Wir haben uns anlässlich des Duells sechs Fragen überlegt und wollen deine Meinung dazu wissen - stimme ab: