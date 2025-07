Rapid holt neuen Stürmer von SV Ried

David Berger verlässt die SV Ried.

Wie die Innviertler am Freitag vermelden, schließt sich der 20-Jährige dem SK Rapid an. Bei den Hütteldorfern ist der Mittelstürmer vorerst für die zweite Mannschaft in der ADMIRAL 2. Liga eingeplant.

Für die erste Mannschaft der Rieder stand Berger in der vergangenen Saison 15 Mal auf dem Platz. Dabei erzielte er drei Tore. Erst im Sommer 2024 wagte er von OÖ-Ligist St. Martin im Mühlkreis den Sprung ins Innviertel und spielte sich über die zweite Mannschaft in der Regionalliga ins Team von Maximilian Senft.

"Rapid ist ein großer Name"

"David ist ein spannender junger Stürmer, der uns mit seinem Torinstinkt und seiner Präsenz im Strafraum überzeugt hat. Er hat in der letzten Saison gezeigt, dass er auf hohem Niveau bestehen kann, und wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Entwicklungsschritte setzen wird. Wir freuen uns, ihn bei Rapid begrüßen zu dürfen", sagt Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den Transfer.

"Rapid ist ein großer Name im österreichischen Fußball – die Chance, hier den nächsten Schritt zu machen, bedeutet mir sehr viel. Ich will mich weiterentwickeln, hart an mir arbeiten und mit Toren meinen Beitrag leisten. Die Vorfreude auf die neue Herausforderung ist riesig", so der 20-jährige Goalgetter.

