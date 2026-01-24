NEWS

Rapid feiert zwei Siege in Testspiel-Doppel

Die "Grün-Weißen" testen am Samstag doppelt. Beide Partien kann die Truppe von Neo-Coach Hoff Thorup für sich entscheiden.

Rapid feiert zwei Siege in Testspiel-Doppel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid gewinnt das erste Testspiel des Tages gegen den First Vienna FC bei eisiger Kälte im ÖFB-Campus mit 1:0.

Das Goldtor erzielt der erst 18-jährige Ensar Music (78.).

Auch in der zweiten Partie gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura gibt es einen Erfolg, der mit 5:2 deutlicher ausfällt. Die Tore fallen durch Cvetkovic (15.), Bolla (41.), Seidl (55.), Kara (65.), Wurmbrand (88.) bzw. Antolin (48.), Kurtovic (60.)

Die Aufstellung gegen den First Vienna FC: Gartler; Demir, Gröller (60. Brunnhofer), Muharemovic, Auer (46. Roka), Grgic (32. Music), Szladits, Borkeeiet (46. Velimirovic), Radulovic, Nunoo (46. Bischof), Haidara

Die Aufstellung gegen NS Mura folgt.

Mehr zum Thema

"Würden ihn liebend gerne verpflichten" - RBS-Flop geigt auf

"Würden ihn liebend gerne verpflichten" - RBS-Flop geigt auf

Bundesliga
5
Nach Gerüchten: Austria bindet Top-Talent Saljic langfristig

Nach Gerüchten: Austria bindet Top-Talent Saljic langfristig

Bundesliga
38
Verliert die Austria Top-Talent Saljic an Serie-A-Klub?

Verliert die Austria Top-Talent Saljic an Serie-A-Klub?

Bundesliga
36
Sichert sich Salzburg frühzeitig Verteidiger aus Sambia?

Sichert sich Salzburg frühzeitig Verteidiger aus Sambia?

Bundesliga
39
Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04

Transfer-Update: Muslic lotst wohl ÖFB-Kicker zu Schalke 04

Bundesliga
1
Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

Nationenwechsel? Hartberg-Abschied? ÖFB-U21-Teamspieler begehrt

ÖFB-Team
19
Bundesliga-Tests: LASK schlägt SKN und verliert gegen Amstetten

Bundesliga-Tests: LASK schlägt SKN und verliert gegen Amstetten

Bundesliga
Kommentare

Kommentare

SK Rapid Wien Testspiel Johannes Hoff Thorup First Vienna FC Admiral Bundesliga Fußball