Rapid feiert zwei Siege in Testspiel-Doppel

Der SK Rapid gewinnt das erste Testspiel des Tages gegen den First Vienna FC bei eisiger Kälte im ÖFB-Campus mit 1:0.

Das Goldtor erzielt der erst 18-jährige Ensar Music (78.).

Auch in der zweiten Partie gegen den slowenischen Erstligisten NS Mura gibt es einen Erfolg, der mit 5:2 deutlicher ausfällt. Die Tore fallen durch Cvetkovic (15.), Bolla (41.), Seidl (55.), Kara (65.), Wurmbrand (88.) bzw. Antolin (48.), Kurtovic (60.)

Die Aufstellung gegen den First Vienna FC: Gartler; Demir, Gröller (60. Brunnhofer), Muharemovic, Auer (46. Roka), Grgic (32. Music), Szladits, Borkeeiet (46. Velimirovic), Radulovic, Nunoo (46. Bischof), Haidara

Die Aufstellung gegen NS Mura folgt.