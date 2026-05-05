Rapid beginnt gut - und spielt dann "Kinderfußball"

Der LASK begrub den Meistertraum von Rapid definitiv. Mehr als ein Traum war es ohnehin nie, wenn die gesamte Saison dafür in Betracht gezogen wird.

Dafür war er 15 Minuten lang noch einmal sehr lebendig, ehe die Linzer das Spiel an sich rissen (Kühbauer: "Ein Sieg der Mentalität, der Leidenschaft">>>).

"Dann sind wir zu passiv geworden, und der LASK hat es gut gemacht - drei tolle Schüsse", fasste Niklas Hedl zusammen, der bei diesen drei Treffern machtlos war.

Die Chancen für einen anderen Spielverlauf wären da gewesen, aber "wir schaffen es zur Zeit einfach nicht, die Dinger reinzumachen und kassieren dann hinten zu leicht die Tore."

Wer spielte 120 Minuten?

Überraschend war, dass Rapid physisch unterlegen schien. Dabei war es der Gegner, der drei Tage zuvor über 120 Minuten gehen musste.

Das beobachtete auch Johannes Hoff Thorup: "Das direkte Spiel, die vielen Flanken, die sie in die Box brachten. Physis, weniger im offenen Spiel, sondern bei den einzelnen Spielern", machte er als Problem aus.

Es seien Details gewesen, die das Spiel entschieden, auch wenn der LASK das Zepter nach Rapids guter Anfangsphase deutlich in der Hand hatte.

Weise Phrase "phasenweise"

Jannes Horn war sogar überzeugt: "Wenn wir so spielen wie in der ersten halben Stunde, gewinnen wir das. Dann sind wir tiefer gefallen. Ich muss nochmal schauen, warum wir uns so tief haben reindrücken lassen."

Man sehe "phasenweise echt, was wir für eine Qualität haben. Wir müssen das nur durch's ganze Spiel ziehen."

Denn "phasenweise" ist nun einmal nicht genug.

Eigentlich trainiert

Den Deutschen ärgerte vor allem, wie die Gegentore fielen: "Das ist zu einfach. Besonders die kurz abgespielte Ecke, das haben wir zwei, drei Tage lang trainiert."

Und beim ersten Gegentreffer "lassen wir ein, zwei spielen, stellen unseren Körper nicht rein. Es ist in dieser Situation Kinderfußball gewesen. Deswegen verdienst du dann, zu verlieren."