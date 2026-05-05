Seidl sieht Rot! "Du lässt ungern in der Ecke mit dir rumtanzen"

Matthias Seidl ist eigentlich als besonnener Charakter bekannt. Manchmal werden gar Stimmen laut, die sagen: Zu besonnen für einen Kapitän des SK Rapid.

Tief in der Nachspielzeit der 1:3-Niederlage beim LASK (Spielbericht>>>) zeigte er allerdings einen Moment lang eine andere Seite, die ihre Folgen nach sich zieht.

Dass Melayro Bogarde mit einem Tänzchen hin zur Eckfahne die Zeit herunterspielen wollte, riss Seidl zu einem puren Frustfoul hin, das Alexander Harkam keine Sekunde mit der Roten Karte zögern ließ.

Da kochten die Emotionen beim LASK noch einmal über, der zu diesem Zeitpunkt mehr Anlass zu feiern hatte.

Damit muss Rapid seinen Kapitän definitiv im 350. Wiener Derby, vielleicht auch für den Rest der Saison vorgeben - falls die Sperre mehr als eine Partie umfasst und die Hütteldorfer nicht in ein Playoff um den Europacup-Startplatz müssen.

Hedl: "Er weiß selber, dass das unnötig war"

Von den Mitspielern gab es keine Rechtfertigung für den Zuckaus, aber etwas Verständnis.

"Ich verstehe Matti vielleicht in einer Hinsicht: Ich glaube, er hat in der Partie viel abbekommen, wo der Schiedsrichter dann vielleicht mal nicht hingeschaut hat", so Niklas Hedl.

"Aber er weiß selber, dass das unnötig war. Darf ihm nicht passieren, wird ihm auch nicht mehr passieren. Der Eifer des Gefechts, mit zu vielen Emotionen an die Sache herangegangen. Aber es ist eben passiert und man wird was lernen."

Horn: "Du lässt ungern in der Ecke mit dir rumtanzen"

Jannes Horn ging sogar einen Schritt weiter und meinte: "Ich glaube, ich hätte ähnlich reagiert."

Seidl treffe den Gegenspieler "natürlich doof. Vielleicht muss es nicht so von hinten sein."

Aber als Spieler "lässt du ungern mit dir da in der Ecke herumtanzen. Daher habe ich das Foul verstanden. Vielleicht nicht in der Härte. Ein Zeichen zu setzen... es ist okay, Rote Karte war es auf jeden Fall."