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So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

Um 20:30 Uhr steigt das Top-Spiel. So stellen Kühbauer und Thorup auf:

So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Um 20:30 Uhr steigt das Spitzenspiel der Runde zwischen dem LASK und dem SK Rapid (zum LIVE-Ticker>>>).

Für den LASK geht es darum, den Rückenwind aus dem gewonnenen Cup-Titel zu nutzen und die Meister-Ambitionen zu untermauern. Rapid hingegen will am Spitzenfeld dranbleiben und seinerseits die Meisterchance am Leben erhalten.

Für diese Aufstellungen haben sich LASK-Trainer Didi Kühbauer und Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup entschieden:

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