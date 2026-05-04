So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

Um 20:30 Uhr steigt das Spitzenspiel der Runde zwischen dem LASK und dem SK Rapid (zum LIVE-Ticker>>>).

Für den LASK geht es darum, den Rückenwind aus dem gewonnenen Cup-Titel zu nutzen und die Meister-Ambitionen zu untermauern. Rapid hingegen will am Spitzenfeld dranbleiben und seinerseits die Meisterchance am Leben erhalten.

Für diese Aufstellungen haben sich LASK-Trainer Didi Kühbauer und Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup entschieden: