Der Titelmitfavorit der ADMIRAL Bundesliga LASK hat am 30. Spieltag Rapid zu Gast (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Linzer haben nach dem Cup-Sieg bereits intensive Tage hinter sich, dennoch wartet am Montag direkt die nächste Herausforderung. Gegen die Wiener sollen die nächsten Punkte im Kampf um den Meistertitel geholt werden.

Vor dem Duell sind der LASK und Rapid die einzigen beiden Teams, die rechnerisch die Meisterschaft noch aus eigener Kraft schaffen können. Umso bedeutender ist die Partie auch für beide Klubs.

Im März trafen die beiden Mannschaften zuletzt aufeinander, damals siegte Rapid 4:2.

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