Patrick Greil vor Rückkehr nach Österreich?

Kehrt Patrick Greil in diesem Sommer nach Österreich zurück?

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, gab es zwischen der SV Ried und dem Mittelfeldspieler Gespräche. Der Ex-Rapidler könnte als Ersatz für Mark Grosse geholt werden, sollte der Top-Scorer der abgelaufenen Saison die Innviertler verlassen. Auch der FC Blau-Weiß Linz soll sich mit Greil beschäftigen.

Der 28-Jährige wechselte im Dezember 2023 vom SK Rapid zum SV Sandhausen. Beim deutschen Drittligisten absolvierte Greil in der Saison 2024/25 26 Ligapartien (drei Tore).

Omic vor Wechsel nach Serbien

Auch WAC-Kicker Ervin Omic wurde jüngst mit einem Transfer zur SV Ried in Verbindung gebracht. Laut den "OÖN" wurde er im Innviertel gesichtet.

Eine Rückkehr zu seinem Jugendklub wird es jedoch wohl nicht geben. Demnach steht Omic vor einem Wechsel nach Serbien zu FK Partizan Belgrad.

Der 22-Jährige, der im zentralen Mittelfeld und in der Innenverteidigung spielen kann, lief in der Saison 2024/25 in der ADMIRAL Bundesliga 24-mal für den Wolfsberger AC auf (zwei Tore, zwei Assists).

