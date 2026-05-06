Pacult zu WAC-Zeit: "Ich war nicht ich"

Peter Pacult hat im Sky-Podcast "Der Audiobeweis" zu seiner Amtszeit beim Wolfsberger AC Stellung genommen und dabei Fehler eingestanden.

Nach dem kurzfristigen Abgang von Didi Kühbauer zum LASK übernahm Pacult die Kärntner auf Platz zwei in der ADMIRAL Bundesliga. Im Gegensatz zur Kühbauer-Amtszeit lief es unter Pacult dann aber nicht mehr nach Wunsch.

Der ehemalige Rapid-Meistertrainer hat eine Erklärung dafür: "Weil ich den Fehler gemacht habe, nicht ich zu sein. Ich war beim WAC nicht ich. Und das werfe ich mir heute noch immer vor."

"Peter, du bist nicht der Peter"

Pacult streicht dabei ein Gespräch mit Präsident Dietmar Riegler über dessen Vorstellungen hervor, nachdem er relativ schnell draufgekommen ist: "Hoppala, mach doch das, was deine Stärke ist.

Der mittlerweile 66-Jährige habe sich in den Tagen danach selbst nicht mehr wiedererkannt: "Nach einer Woche habe ich gesagt: Peter, du bist nicht der Peter. [...] Das habe ich über mich ergehen lassen und dadurch hat das nicht so funktioniert."

"Es sind nicht alle deine Freunde"

Nach dem Rauswurf ist zudem Kritik an seinem "Steinzeittraining" laut geworden. Statt neumodischen Analyse-Ansätzen hätte Pacult lieber an seinen bewährten Methoden festgehalten: "Ich habe nicht fünf Leute gebraucht, die mir das im Video erklären. Nicht, dass das überheblich rüberkommt. Ich hab' in den 25 Jahren so gearbeitet und bin damit ganz gut gefahren."

Der WAC sei die eine Station gewesen, "wo ich mich heute noch selber ärgere, wieso ich nicht so weitergearbeitet habe, wie ich es die Jahre davor gemacht habe. Dadurch ist natürlich irgendetwas verloren gegangen."

Am Ende hat es zudem Kritik von einzelnen Spielern gegeben, speziell von ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf sowie Kapitän Dominik Baumgartner. Dazu meint Pacult: "Du hast einen großen Kader - es sind nicht alle deine Freunde. Du hast immer Spieler dabei, die mit deiner Ansprache, oder mit deinem Ton oder sonst etwas nicht umgehen können und das nicht gut finden."