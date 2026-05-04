WAC gibt rote Laterne ab: "Haben viele Widrigkeiten überwunden"

Der Wolfsberger AC sendet im Abstiegskampf der ADMIRAL Bundesliga ein kräftiges Lebenszeichen!

Nach frühem Rückstand drehen die Kärntner die Partie beim SCR Altach und feiern am 30. Spieltag einen klaren 4:1-Auswärtssieg.

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Ein Erfolg, der nicht nur aufgrund der drei Punkte enorm wichtig ist, sondern auch wegen der Art und Weise, wie der Sieg zustande kam. Nach dem 0:1 in der Anfangsphase drohte das Match früh in eine falsche Richtung zu kippen – doch der WAC zeigte Moral.

"Wenn man die ersten 25 Minuten hernimmt, habe ich mir gedacht, das geht heute komplett in die falsche Richtung", gibt Trainer Thomas Silberberger nach der Partie bei "Sky" offen zu. Umso beeindruckter zeigt sich der 52-Jährige von der Reaktion seiner Truppe:

"Die Mannschaft hat sich dann als Mannschaft präsentiert, ist zurückgekommen. Ich bin stolz auf die Jungs, weil wir extrem viele Widrigkeiten überwinden mussten."

Standards als Schlüssel zum Comeback

Der Wendepunkt kam vor allem durch die Stärke bei ruhenden Bällen. Gleich drei Treffer fielen nach Standardsituationen – ein entscheidender Faktor für den Auswärtssieg.

Auch Kapitän Dominik Baumgartner, der selbst per Kopf zum Ausgleich traf, betont die Bedeutung dieses Erfolgs: "Wir haben die rote Laterne wieder abgegeben, zwei Spiele in Folge gewonnen. Von dem her ein brutal wichtiger Sieg."

Trotz des klaren Ergebnisses will der Innenverteidiger aber nichts von endgültig verflogenen Selbstzweifeln wissen: "Weg sind sie nicht. Aber es ist einfach viel einfacher, wenn du gewinnst. Dann bleibst du auch nach Rückschlägen bei deinem Plan."

Neue Energie im Abstiegskampf

Mit dem zweiten Sieg in Folge unter Trainer Silberberger – der erst seit einem Monat im Amt ist – schöpft der WAC neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Acht Punkte aus fünf Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Baumgartner sieht vor allem einen mentalen Schlüssel für den Aufschwung: "Blau-Weiß Linz hat uns gezeigt, was Abstiegskampf bedeutet. Brutal aggressiv sein, als Team auftreten – das haben wir jetzt umgesetzt."

Während die Kärntner nun mit 22 Punkten die rote Laterne abgeben konnten, ist auch Altach plötzlich wieder mittendrin im Abstiegskampf. Gleich fünf Teams kämpfen zwei Runden vor Schluss noch um den Ligaverbleib.

Am kommenden Samstag treffen die Wolfsberger in einem weiteren Auswärtsspiel auf die SV Ried. Für Silberberger ist klar: "Wenn wir in Ried ähnlich auftreten wie heute, ist vieles möglich."