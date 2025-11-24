NEWS

Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Der kürzlich entlassene Trainer-Routinier äußer sich erneut zu seinem Aus in Wolfsberg. Kritik gibt es dabei auch für zwei ehemalige Spieler.

Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nach fünf Spielen war die Amtszeit von Peter Pacult beim Wolfsberger AC in der ADMIRAL Bundesliga wieder vorbei.

Bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den SCR Altach am Samstag saß mit Ismail Atalan bereits sein Nachfolger auf der Trainerbank der "Wölfe". Im Nachgang sprach Pacult bei "Sky" in der Sendung "Talk und Tore" über seine Entlassung.

"Verdaut habe ich es, die Umstände muss man zur Kenntnis nehmen, der Präsident hat so entschieden", führte der 66-Jährige aus. "Ich habe gegen Altach nicht viel anderes als in den Wochen davor gesehen", sagte er über die Leistung im ersten Spiel nach seiner Amtszeit.

Schöpf und Baumgartner mit Kritik

In einem Beitrag äußerten sich dann auch noch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf und Abwehrchef Dominik Baumgartner über den ehemaligen Trainer. Vor allem die fehlende Kommunikation von Seiten Pacults kam dabei zur Sprache.

Darauf reagierte der Ex-Coach nun wie folgt: "Schöpf ist Nationalspieler bzw. nennt er sich so, dann finde ich die Aussagen enttäuschend. Auch Baumgartner darf sich sicher nicht beschweren, dass ich zu wenig mit ihm geredet habe", erklärte Pacult.

Abschließend sagte er: "Aus meiner Sicht habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit den Spielern gehabt. Wenn manche sich beim Präsidenten beschweren gehen, finde ich das sehr enttäuschend."

Die besten Heim-Choreos der Bundesliga-Saison 2024/25

SCR Altach
SCR Altach

Slideshow starten

67 Bilder

Mehr zum Thema

Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Patrick Greil: Wenn der Doppelpacker ein Tor bereut

Bundesliga
5
Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Bundesliga LIVE: FC Red Bull Salzburg - WSG Tirol

Bundesliga
126
Eiszeit in Hütteldorf: "Haben jeden einzelnen Pfiff verdient"

Eiszeit in Hütteldorf: "Haben jeden einzelnen Pfiff verdient"

Bundesliga
70
GAK-Matchwinner Harakaté: "Ich war im Sumpf"

GAK-Matchwinner Harakaté: "Ich war im Sumpf"

Bundesliga
2
GAK-Kapitän Maderner: "Das soll uns auszeichnen"

GAK-Kapitän Maderner: "Das soll uns auszeichnen"

Bundesliga
3
So steht es um die beiden Verletzten nach Rapid-GAK

So steht es um die beiden Verletzten nach Rapid-GAK

Bundesliga
6
Elfmeter? Feldhofer: "Hätte mit meinen Verteidigern geschimpft"

Elfmeter? Feldhofer: "Hätte mit meinen Verteidigern geschimpft"

Bundesliga
38
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Alessandro Schöpf Dominik Baumgartner Peter Pacult Ismail Atalan