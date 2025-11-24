Nach WAC-Aus: Pacult kritisiert Ex-Spieler

Nach fünf Spielen war die Amtszeit von Peter Pacult beim Wolfsberger AC in der ADMIRAL Bundesliga wieder vorbei.

Bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den SCR Altach am Samstag saß mit Ismail Atalan bereits sein Nachfolger auf der Trainerbank der "Wölfe". Im Nachgang sprach Pacult bei "Sky" in der Sendung "Talk und Tore" über seine Entlassung.

"Verdaut habe ich es, die Umstände muss man zur Kenntnis nehmen, der Präsident hat so entschieden", führte der 66-Jährige aus. "Ich habe gegen Altach nicht viel anderes als in den Wochen davor gesehen", sagte er über die Leistung im ersten Spiel nach seiner Amtszeit.

Schöpf und Baumgartner mit Kritik

In einem Beitrag äußerten sich dann auch noch ÖFB-Teamspieler Alessandro Schöpf und Abwehrchef Dominik Baumgartner über den ehemaligen Trainer. Vor allem die fehlende Kommunikation von Seiten Pacults kam dabei zur Sprache.

Darauf reagierte der Ex-Coach nun wie folgt: "Schöpf ist Nationalspieler bzw. nennt er sich so, dann finde ich die Aussagen enttäuschend. Auch Baumgartner darf sich sicher nicht beschweren, dass ich zu wenig mit ihm geredet habe", erklärte Pacult.

Abschließend sagte er: "Aus meiner Sicht habe ich ein sehr gutes Verhältnis mit den Spielern gehabt. Wenn manche sich beim Präsidenten beschweren gehen, finde ich das sehr enttäuschend."