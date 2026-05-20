Offiziell! LASK holt österreichischen WM-Fahrer

Neuzugang für den LASK!

Was sich seit Tagen angedeutet hat, ist jetzt offiziell. Doublesieger LASK verstärkt sich mit Alessandro Schöpf. Der 35-fache ÖFB-Teamspieler wechselt im Sommer nach Auslaufen seines Vertrags ablösefrei vom WAC nach Oberösterreich.

In Linz unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2028.

"Mit Alessandro Schöpf konnten wir einen aktuellen österreichischen Nationalspieler für uns gewinnen, der über sehr viel Erfahrung verfügt. Er hat in der deutschen Bundesliga wie auch bei seinen weiteren Stationen im In- und Ausland gezeigt, dass er auf höchstem Niveau performen kann. Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner Flexibilität, seiner Laufstärke und seiner Torgefährlichkeit helfen wird", wird Sportdirektor Dino Buric zitiert.

"War rasch für mich klar"

Schöpf spielte nach seiner fußballerischen Ausbildung in Tirol und beim FC Bayern München für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04, Arminia Bielefeld und die Vancouver Whitecaps. Insgesamt kommt er auf 143 Spiele in der Deutschen Bundesliga sowie 65 Partien in der MLS.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich zum WAC im Winter 2025 gewann Schöpf unter Trainer Dietmar Kühbauer den ÖFB-Cup. Beim LASK werden sich die Wege der beiden wieder kreuzen.

"Es war für mich rasch klar, meinen nächsten Schritt hier beim LASK gehen zu wollen. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht, wir hatten super Gespräche. Ich möchte mich gut einfügen und die beste Version von mir zeigen. Man hat gesehen, wie viel Energie und Emotion im Verein stecken. Ich hoffe, dass wir den Weg fortsetzen können", wird Schöpf, zitiert.

WM-Nominierung

Mit Andres Andrade und George Bello kennt er zwei weitere LASK-Spieler bereits aus Bielefeld. "Ich verstehe mich sehr gut mit ihnen, beide sind super Spieler und tolle Menschen. Ich freue mich aber generell schon sehr auf alle."

In der laufenden Saison bringt es Schöpf für den WAC auf fünf Tore und sechs Vorlagen in 28 Spielen. Aufgrund seiner Leistungen wurde er außerdem von Teamchef Ralf Rangnick für die anstehende Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert.