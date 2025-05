Offiziell: Austria Wien zieht Kaufoption bei Maurice Malone!

Die Zeit von Maurice Malone beim FK Austria Wien geht weiter!

Es hatte sich bereits angedeutet (zum Bericht >>>), nun ist es offiziell. Die "Veilchen" ziehen die im Leihvertrag verankerte Kaufoption und verpflichten den Stürmer fest.

Malone unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 in Wien Favoriten.

Der Deutsche gehört zu den Dauerbrennern der Austrianer, stand in 30 von 31 möglichen Ligaspielen in der Startformation. Dabei kam Malone auf 14 Scorer (11 Tore, 3 Assists).

"Hat Erwartungen absolut erfüllt"

Malone brauchte nicht lange, um bei der Austria anzukommen. "Ich habe mich hier in Wien bei der Austria seit dem ersten Tag richtig wohlgefühlt und bin sehr glücklich darüber, auch weiterhin ein Teil der violetten Familie zu sein. Wir haben eine tolle Saison gespielt und ich freue mich auf die weiteren Aufgaben und vor allem auf das letzte Spiel am Samstag mit allen Fans im Rücken", wird er in der Pressemitteilung der "Veilchen" zitiert.

Sportdirektor Manuel Ortlechner sieht die Verpflichtung des 24-Jährigen als Fingerzeig für die Zukunft: "Maurice Malone hat die in ihn gesetzten Erwartungen absolut erfüllt und wir sind überzeugt davon, dass in ihm noch viel Potenzial steckt. Besonders freut mich, dass diese Verpflichtung das Ergebnis einer gemeinsamen Entscheidung innerhalb des Klubs ist - ein wichtiger Schritt, um unseren sportlichen Weg konsequent und erfolgreich weiterzugehen."