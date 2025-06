Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Oliver Sorg bekannt.

Der 17-jährige Linksverteidiger verlängert seinen Vertrag in der Murstadt nicht und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem deutschen Bundesligisten FC Augsburg an.

Der österreichische U18-Teamspieler durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der "Blackies", in der vergangenen Saison absolvierte er 22 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga sowie sechs Partien in der UEFA Youth League. Außerdem wurde Sorg zweimal in den Champions-League-Kader der Profis berufen.

Für Österreichs Nachwuchs-Nationalmannschaften kommt der Linksfuß auf insgesamt 31 Spiele, vier davon im Rahmen der U17-Europameisterschaft 2024. Als Spieler des Jahrgangs 2007 trifft Sorg in Augsburg deshalb bereits auf bekannte Gesichter: Mauro Hämmerle und Florian Hangl, die beide bereits für den FCA spielen, sind Nationalmannschaftskollegen.

Augsburg gewinnt "internationales Talent"

Sturms Sportchef Michael Parensen erklärt: "Oliver Sorg ist ein Eigenbauspieler des SK Sturm, ein Jugendteamspieler Österreichs, den wir natürlich gerne weiterhin in schwarz-weiß gesehen hätten. Oliver hat sich allerdings dafür entschieden, unser Vertragsangebot nicht anzunehmen und stattdessen nach Deutschland zu wechseln."

In Augsburg freut sich Geschäftsführer Michael Ströll, "ein weiteres internationales Talent" gewonnen zu haben, "das wir sukzessive für unsere Lizenzmannschaft aufbauen möchten. Oliver bringt bereits Erfahrung im Herrenfußball mit und soll an das Bundesliga-Niveau herangeführt werden sowie Spielpraxis bei unserer U23 sammeln."

Sorg selbst meint: "Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum FCA und die Chance, hier bei einem deutschen Erstligisten Fuß fassen zu können. Wie der Weg in Richtung Bundesliga aussehen kann, haben mir die Verantwortlichen klar aufgezeigt."

