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Ära Spalletti! Juventus verlängert mit Star-Coach bis 2028

Jetzt ist es offiziell: Juventus Turin setzt langfristig auf Luciano Spalletti. Der Erfolgscoach soll die "Alte Dame" zurück an die Spitze führen.

Ära Spalletti! Juventus verlängert mit Star-Coach bis 2028 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auf der Trainerposition von Juventus Turin soll für die nächsten zwei Jahre Klarheit herrschen.

Der italienische Traditionsklub hat die Vertragsverlängerung mit Trainer Luciano Spalletti in einem offiziellen Statement bekanntgegeben. Der 67-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2028 und bleibt damit langfristig an den italienischen Rekordmeister gebunden.

Vertrauen in den Erfolgscoach

Spalletti hatte Juventus erst im Oktober von Igor Tudor übernommen und seitdem Stabilität in die Mannschaft gebracht.

Mit einer Bilanz von 17 Siegen, acht Unentschieden und sechs Niederlagen hält der Italiener die Bianconeri in der Serie A auf Kurs in Richtung Champions-League-Plätze. Aktuell liegt Juve in Schlagdistanz zur Top vier.

Erfolgs-Garantie aus Neapel

In Norditalien hofft man, dass der Star-Coach eine erfolgreiche Ära einleiten kann.

Mit dem SSC Napoli führte er den Klub 2023 sensationell zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren und schrieb damit italienische Fußballgeschichte.

Genau an diese Erfolge soll Spalletti nun auch in Turin anknüpfen.

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