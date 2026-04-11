"Extrem gesteigert" - Er ist der Lichtblick der "Bullen"

Viele negative Punkte, ein Hoffnungsschimmer!

Neben all den Eigenfehlern und dem Frust bei den "Bullen" nach der 2:3-Niederlage gegen den LASK (Spielbericht>>>) gibt es auch einen erfreulichen Aspekt.

Maurits Kjaergaard ist nach seiner zuletzt schwierigen Phase, während der er unter Neo-Coach Daniel Beichler des Öfteren nicht im Kader stand, mit einem technisch sehenswerten Tor in der Nachspielzeit positiv herausgestochen.

Schon unter Thomas Letsch hatte der Linksfuß phasenweise nicht den besten Stand: Nur 38 Prozent der Spielminuten, davon 31 Prozent Startelfquote, unterstreichen die schwierige Saison.

Nun scheint der Däne wieder zu alter Form aufzulaufen und ein kleiner Hoffnungsschimmer der "Bullen" im schier aussichtslosen Kampf um die Meisterschaft zu werden.

"Steht ganz anders da als am Anfang"

"Er steht im Moment für mich ganz anders da als am Anfang", sagt Beichler nach dem Duell gegen den LASK über seinen Schützling.

Er ergänzt: "Er hat sich in den letzten Wochen aus meiner persönlichen Sicht extrem gesteigert. Im Training hat er brutal Gas gegeben. Auch gegen Hartberg hat er uns schon Elemente gegeben."

Nicht nur durch seinen zweiten Treffer in dieser Saison, welcher den Salzburgern beinahe noch einen Punktgewinn einbrachte, fiel Kjaergaard auf.

In den 22 Minuten, in denen er in der Red Bull Arena auflief, versuchte der 22-Jährige durch Kreativität das Ruder herumzureißen und neuen Wind zu bringen.

Beichler lobt: "Unabhängig von seinem Tor hat man einfach auch seine Qualität am Ball gesehen und auch eine gewisse Spielfreude, obwohl die Situation, wo er reingekommen ist, sehr schwierig war."

Kjaergaard als wichtiger Bestandteil der Schlussrunden

Den Mozartstädtern bleiben nun noch sechs Spiele, um die Saison doch noch positiv abzuschließen.

Bei den abschließenden Duellen soll Kjaergaard nun wieder ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein. Der Däne sei laut seinem Coach auf einem sehr guten Weg. Sollte er diesen nun beibehalten, werde er dem Team "in den letzten sechs Spielen mit seinen Qualitäten etwas geben".

Auch Kapitän Mads Bidstrup zeigt sich nach dem Spiel begeistert von seinem Landsmann: "Es ist top, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Er macht es wirklich gut", sagt der Däne.