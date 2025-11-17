Österreich Österreich AUT
NEWS

Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!"

Der ÖFB-Star will sich gegen Bosnien endlich seinen großen Traum erfüllen. Ralf Rangnick will den Fokus aufs Wesentliche lenken.

Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!" Foto: © GEPA
Harald Prantl
Ein Punkt gegen Bosnien-Herzegowina und Österreich fährt zur WM 2026 nach Amerika.

Es ist kein Spiel wie jedes andere. Das ist auch bei der Pressekonferenz vor dem Spiel (Di., ab 20:45 Uhr, im LIVE-Ticker >>>) zu merken.

Teamchef Ralf Rangnick und Marko Arnautovic sitzen auf dem Podium. Ihre Antworten sind kurz und prägnant. Wer nett ist, nennt es fokussiert, wer weniger nett ist, angespannt.

Sein wichtigstes Spiel

Österreichs Rekord-Spieler hat in den vergangenen Tagen mehrfach betont, was ihm eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft bedeuten würde.

"Es ist das wichtigste und größte Spiel meiner Karriere", sagt er.

So weit will Rangnick nicht gehen. Es sei aber auf jeden Fall "das wichtigste Spiel seit der EURO".

"Nochmal ein Level drüber"

Arnautovic darf im Stadion auf die Unterstützung seiner ganzen Familie setzen. Bei seinem Torrekord gegen San Marino war das nicht der Fall.

"Morgen ist es nochmal ein Level drüber. Ich kann es kaum erwarten, das Spiel morgen zu spielen", sagt der Wiener.

Ob nun viele bosnische Fans kämen, oder nicht, tangiert ihn weniger: "Je voller das Stadion, umso besser."

Das Ernst-Happel-Stadion ist komplett ausverkauft. 2.800 Tickets gingen an den bosnischen Verband. Wie viele Bosnien-Fans sich darüber hinaus Tickets besorgt haben, kann niemand sagen.

Der Besuch des Präsidenten

Vor dem Abschlusstraining besuchte Bundespräsident Alexander van der Bellen das Team in der Kabine. Das Trara um dieses Spiel ist verständlicherweise groß.

Arnautovic meint: "Das ist sicher etwas Tolles und Schönes, dass er zu uns kommt. Ich fand es außergewöhnlich, dass er gesagt hat, dass er stolz auf uns ist."

Fokus auf das Hier und Jetzt

Den Fokus viel lieber auf die 90 Minuten am Platz würde wohl Rangnick lenken.

Der Deutsche erklärt: "Entscheidend ist, dass wir im Hier und Jetzt sind. Alles andere spielt keine Rolle."

