Österreich Österreich AUT
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina BIH
Morgen 20:45 Uhr
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf?

Welche Aufstellung wählt ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Duell mit Bosnien-Herzegowina?

Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf? Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ralf Rangnick kann im finalen WM-Quali-Duell mit Bosnien-Herzegowina (Di., ab 20:45 Uhr, im LIVE-Ticker >>>) aus dem Vollen schöpfen. Fast zumindest.

Obwohl David Alaba seine Gelbsperre gegen Zypern abgesessen hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Superstar im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf dem Platz steht.

Alaba konnte kaum trainieren

"Er hat auf eigenen Wunsch Teile des Trainings mit der Mannschaft mitgemacht", berichtet der Teamchef nach dem Abschlusstraining. Es war das erste Mal in diesem Lehrgang, dass der angeschlagene Real-Profi auf dem Rasen trainiert hat.

Es ist davon auszugehen, dass wie schon beim 2:0 in Limassol Kevin Danso und Philipp Lienhart in der Innenverteidigung auflaufen.

Zwei bosnische Angriffs-Varianten

Rangnick bereitet sein Team auf zwei bosnische Varianten vor: mit Edin Dzeko als Solo-Spitze und mit Edin Dzeko und Haris Tabakovic als Doppelspitze.

"Wenn beide von Anfang an spielen, werden sie wahrscheinlich mit vielen Bällen von außen arbeiten, das müssen wir versuchen, zu unterbinden", sagt er. Jedenfalls kann er zwei kopfballstarke Innenverteidiger, die vor Goalie Alexander Schlager abräumen, gut gebrauchen.

Laimer links oder rechts?

Ebenfalls wieder spielberechtigt ist Phillipp Mwene. Gut möglich, dass er Linksverteidiger spielt und Konrad Laimer anstelle von Stefan Posch, der auf Zypern defensiv nicht immer ganz sattelfest wirkte, auf die rechte Seite rückt.

Die Variante mit Mwene und Posch als Außenverteidiger sowie Laimer eine Reihe weiter vorne im rechten Mittelfeld ist möglich, allerdings schwer vorstellbar. Dann müsste nämlich Romano Schmid weichen.

Keine Fragen in der Offensive

Die restliche Elf stellt sich von selbst auf: Nicolas Seiwald und Xaver Schlager in der Mittelfeld-Zentrale, davor Christoph Baumgartner, auf der linken Seite Marcel Sabitzer.

Und an vorderster Front stürmt natürlich Marko Arnautovic.

Wie würdest du aufstellen?

Mehr zum Thema

Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!"

Arnautovic: "Das ist mein größtes Spiel!"

ÖFB-Team
5
Konrad Laimer: Ein Mann für alle Fälle

Konrad Laimer: Ein Mann für alle Fälle

ÖFB-Team
10
"Fantastisch!" Fans verzücken die ÖFB-Stars

"Fantastisch!" Fans verzücken die ÖFB-Stars

ÖFB-Team
6
Arnautovic: Unterredung mit Rangnick, dann Doppelpack

Arnautovic: Unterredung mit Rangnick, dann Doppelpack

ÖFB-Team
18
Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

Drei Mal die Bestnote! Die ÖFB-Einzelkritik zum Sieg auf Zypern

ÖFB-Team
41
Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

Diese Rangnick-Elf soll es auf Zypern richten

ÖFB-Team
11
WM-Quali: Nervenflattern oder breite Brust?

WM-Quali: Nervenflattern oder breite Brust?

Bundesliga
18
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 LAOLA1+ Marko Arnautovic Ralf Rangnick WM-Qualifikation Harald Prantl Konrad Laimer David Alaba Phillipp Mwene Stefan Posch