Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf?

"Wenn beide von Anfang an spielen, werden sie wahrscheinlich mit vielen Bällen von außen arbeiten, das müssen wir versuchen, zu unterbinden", sagt er. Jedenfalls kann er zwei kopfballstarke Innenverteidiger, die vor Goalie Alexander Schlager abräumen, gut gebrauchen.
Laimer links oder rechts?
Ebenfalls wieder spielberechtigt ist Phillipp Mwene. Gut möglich, dass er Linksverteidiger spielt und Konrad Laimer anstelle von Stefan Posch, der auf Zypern defensiv nicht immer ganz sattelfest wirkte, auf die rechte Seite rückt.
Die Variante mit Mwene und Posch als Außenverteidiger sowie Laimer eine Reihe weiter vorne im rechten Mittelfeld ist möglich, allerdings schwer vorstellbar. Dann müsste nämlich Romano Schmid weichen.
Keine Fragen in der Offensive
Die restliche Elf stellt sich von selbst auf: Nicolas Seiwald und Xaver Schlager in der Mittelfeld-Zentrale, davor Christoph Baumgartner, auf der linken Seite Marcel Sabitzer.
Und an vorderster Front stürmt natürlich Marko Arnautovic.
Wie würdest du aufstellen?