Alaba? Mwene? Wie stellt Rangnick auf?

Ralf Rangnick kann im finalen WM-Quali-Duell mit Bosnien-Herzegowina (Di., ab 20:45 Uhr, im LIVE-Ticker >>>) aus dem Vollen schöpfen. Fast zumindest.

Obwohl David Alaba seine Gelbsperre gegen Zypern abgesessen hat, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der Superstar im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf dem Platz steht.

Alaba konnte kaum trainieren

"Er hat auf eigenen Wunsch Teile des Trainings mit der Mannschaft mitgemacht", berichtet der Teamchef nach dem Abschlusstraining. Es war das erste Mal in diesem Lehrgang, dass der angeschlagene Real-Profi auf dem Rasen trainiert hat.

Es ist davon auszugehen, dass wie schon beim 2:0 in Limassol Kevin Danso und Philipp Lienhart in der Innenverteidigung auflaufen.

Zwei bosnische Angriffs-Varianten

Rangnick bereitet sein Team auf zwei bosnische Varianten vor: mit Edin Dzeko als Solo-Spitze und mit Edin Dzeko und Haris Tabakovic als Doppelspitze.