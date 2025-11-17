NEWS

Österreichs U17 hat bei WM "keine Angst" vor England

Österreichs U17 weiß vor dem Achtelfinalspiel gegen England um seine Stärken und liefert zugleich eine Kampfansage.

Österreichs U17 hat bei WM "keine Angst" vor England Foto: © ÖFB/Andreas Pichler
Textquelle: © APA
Auf Österreichs bisher makellos auftretendes U17-Nationalteam wartet auf dem Weg zu einem großen WM-Erfolg am Dienstag (LIVE-Ticker >>>) im Achtelfinale in Doha England (16.45 Uhr/live Sky).

"Müssen uns nicht verstecken"

"England ist natürlich ein großer Name, aber wir haben keine Angst", sagte Mittelfeldspieler Filip Aleksic.

"Wenn wir unsere Prinzipien auf den Platz bringen, sind wir zuversichtlich, dass wir auch dieses Spiel gewinnen können." Auch Kapitän Jakob Pokorny ist überzeugt: "Wir müssen uns nicht verstecken."

Bei Sieg gegen asiatischen Vertreter

Die Prinzipien bisher waren auch ein gefestigtes Abwehrspiel. "Unsere Defensive war bisher wirklich stark, und offensiv haben wir einfach die Qualität, um immer wieder ein Tor zu machen. Alle tragen dazu bei, dass wir kaum Gegentore bekommen", erklärte Tormann- und Standard-Trainer Michael Walker.

"Standards werden auch gegen England sehr wichtig sein. Wir nehmen das immer sehr ernst und bereiten die Jungs auf alle möglichen Situationen vor."

Für ein mögliches Elfmeterschießen wurden Drucksituationen im Training simuliert. Im Viertelfinale würde der Sieger aus der Begegnung Nordkorea gegen Japan warten.

