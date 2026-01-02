In der 18. Runde der Serie A setzt sich der AC Milan im ersten Spiel der Liga nach Jahreswechsel auswärts mit 1:0 gegen Cagliari Calcio durch.

Den entscheidenden Treffer erzielt Rafael Leao kurz nach der Pause.

Die erste Halbzeit verläuft torlos, obwohl beide Teams Chancen haben. Cagliari kommt früh zu Abschlüssen durch Matteo Prati und Marco Palestra, doch die Schüsse gehen am Tor vorbei.

Milan antwortet mit Möglichkeiten von Ruben Loftus-Cheek und mehreren Eckbällen, bleibt aber ebenfalls ohne Erfolg. Nach 45 Minuten steht es 0:0.

In der zweiten Hälfte erhöht Milan den Druck. Nach einem Kopfball von Loftus-Cheek, der das Ziel verfehlt, fällt in der 50. Minute das Tor: Rafael Leao trifft nach Vorarbeit von Adrien Rabiot zum 1:0.

Danach kontrolliert Milan das Spiel, hat weitere Chancen durch Luka Modric und Christian Pulisic, scheitert aber am Keeper. Cagliari versucht zu reagieren, kommt zu Standards und bringt frische Kräfte, doch die Defensive der Gäste hält stand.

In der Schlussphase wird es hitzig: Gelbe Karten für Idrissi, Saelemaekers und Palestra sowie mehrere Freistöße prägen die letzten Minuten. Nach 94 Minuten ist Schluss – Milan nimmt drei Punkte mit nach Hause.

Der Abstand zwischen den beiden Mailänder Klubs beträgt aktuell zwei Punkte. Cagliari hat als 14. sechs Zähler Guthaben auf die Abstiegszone.