VAR-Rückblick bewertet Sturm-Elfer gegen LASK

Nach dem 1:1 des LASK bei Sturm Graz bleibt es weiter spannend in der ADMIRAL Bundesliga. Den Linzern gelang in Unterzahl die Führung, in zweifacher Unterzahl musste die Kühbauer-Mannschaft nach Kiteishvili-Elfmeter den Ausgleich hinnehmen.

Die eigentlich unumstrittene Elfmeterszene aus der 74. Minute nimmt jetzt der VAR-Rückblick unter die Lupe. "Der ASK-Verteidiger #4 kommt zu spät in den Zweikampf und trifft seinen Gegenspieler #15 seitlich am Fuß. Der Schiedsrichter hat korrekterweise nach dem vom VAR empfohlenen 'On-Field-Review' auf Strafstoß entschieden", heißt es.

Szenen aus Linz werden beurteilt

Auch zwei Szenen aus dem Spiel Blau-Weiß Linz gegen WAC sind Thema. Zu einem möglichen Handelfmeter für WAC aus der 16. Minute heißt es: "Der BWL-Spieler #17 hat seine rechte Hand – bereits vor Abgabe der Flanke – in natürlicher Position. Dabei liegt auch keine klare Körpervergrößerung vor, weswegen der Schiedsrichter das Spiel weiterlaufen lässt. Der VAR hat nicht eingegriffen, da die Schiedsrichterentscheidung korrekt war."

Auch der Treffer der Linzer zum 1:0 wird durchgewunken: "Im Vorfeld der Torerzielung kommt es zu einem normalen physischen Kontakt zwischen dem BWL-Spieler #18 und dem WAC-Spieler #22, welches kein Foulvergehen darstellt. Der VAR hat nicht eingegriffen, da die Schiedsrichterentscheidung korrekt war."