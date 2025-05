Nächster Sturm-Kicker könnte bei Hoffenheim landen

Muss der SK Sturm Graz den nächsten Spieler Richtung TSG Hoffenheim ziehen lassen?

Nach Alexander Prass und Erencan Yardimici (vorzeitiges Leih-Ende) könnte ein dritter Kicker der "Blackies" den Weg Richtung Sinsheim finden.

So berichtet Fabrizio Romano via "X", dass der Klub rund um die Ex-Grazer Andreas Schicker und Christian Ilzer den Dänen Tochi Chukwuani ins Visier genommen habe. Der zentrale Mittelfeldspieler kam erst letzten Sommer von Lyngby BK zu Sturm.

Der 22-jährige Däne bestritt bei den "Blackies" seither 35 Pflichtspiele. Mit Sturm kämpft er um die Meisterschaft.

Aber Hoffenheim ist nicht der einzige Interessent. Auch Wolverhampton und zahlreiche französische Klubs beobachten laut Romano die Situation Chukwuanis genau.

