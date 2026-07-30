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Red Bull Salzburg: Kapitänsfrage bleibt offen

Röhl will sich die Optionen offenhalten. Trotzdem wurde festgelegt, wer gegen Hartberg die Binde tragen wird.

Red Bull Salzburg: Kapitänsfrage bleibt offen Foto: © GEPA
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Wer führt den FC Red Bull Salzburg in dieser Saison als Kapitän aufs Feld?

Nach vielen Transfers in diesem Sommer - u. a. gingen die Kapitäne Alex Schlager und Mads Bidstrup - bleibt diese Frage noch ungeklärt.

"Ich lass mir das trotzdem noch ein bisschen offen. Es kann auch sein, dass es zwei Kapitäne gibt", erklärt Cheftrainer Danny Röhl auf der Pressekonferenz.

Veratschnig trägt vorab die Binde

Klar ist hingegen, wer der Salzburger Kapitän beim Bundesliga-Auftakt gegen Hartberg sein wird: Nikolas Veratschnig. Der 23-jährige Neuzugang trug schon im Cup gegen Oberwart die Binde.

Der Ex-Mainzer hinterließ einen guten Eindruck bei Röhl: "Ich bin mit Niki sehr glücklich, er ist ein Gewinner der Vorbereitung und gibt der Mannschaft richtig viel."

Weiterer Neuzugang der zweite Kandidat?

Wie die "Krone" schreibt, sei Haris Tabakovic der zweite Kandidat aufs Kapitänsamt. Der bosnische Teamspieler dürfte am Samstag (ab 19:30 im LIVE-Ticker >>>) auch erstmals im Kader stehen.

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