Erstmals seit seiner zweiten Rückkehr zum SK Rapid durfte sich Yusuf Demir am Sonntag über eine Nominierung für die Startelf freuen.

Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup setzte am letzten Spieltag der Bundesliga-Meistergruppe auswärts bei Sturm Graz auf den 22-jährigen Offensivspieler (JETZT im LIVE-Ticker >>>).

Tatsächlich wurde es aber nur ein sehr kurzer Auftritt.

Demir wirft seinen Schuh

Schon nach 22 Minuten wurde Demir nämlich von Schiedsrichter Harald Lechner mit Rot des Feldes verwiesen. Der Grund ist ein kurioser.

Nach einem Foul von Paul Koller an Demir wird der Schuh des Rapid-Kickers wohl kaputt. Als Lechner das Spiel wieder freigibt, steht Demir noch ohne Schuh da.

Erbost richtet sich der 22-Jährigen an den vierten Offiziellen Isa Simsek, schreit auf ihn ein und wirft seinen Schuh aus über zehn Metern in dessen Richtung.

Vierter Offizieller wird nicht getroffen

Simsek duckt sich weg, wird nicht getroffen. Dennoch war die Aktion genug für das Schiedsrichter-Team, um Demir aus dem Spiel auszuschließen.

Für Demir ist es die erste Rote Karte seiner Profi-Karriere.

Janko: "Der Junge hat gar nichts gelernt"

"Sky"-Experte Marc Janko geht mit dem Wiener nach dessen Aktion hart in die Kritik.

"Ich finde es eine unglaublich traurige Situation, weil es irgendwo versinnbildlicht, dass der Junge eigentlich gar nichts gelernt hat die letzten Jahre: Wie es um seine Karriere steht, was möglich wäre und wo er momentan ist. Er nimmt sich selber unglaublich wichtig", so der Ex-ÖFB-Stürmer.

Demirs Aussetzer sei freilich "in der Situation passiert. Aber das darf ihm nicht passieren".