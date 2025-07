Nach Kühbauer-Forderung: WAC mit Verteidiger praktisch einig

Der WAC dürfte in den nächsten Tagen einen neuen Verteidiger an Bord begrüßen.

"Wir sind uns praktisch mit einem Innenverteidiger einig, es fehlen nur noch die Unterschriften", sagt Präsident Dietmar Riegler gegenüber der "Kleinen Zeitung". Demnach geht es dabei um den 20-jährigen Ivorer Adama Drame, der aktuell beim slowakischen Erstligisten MSK Zilina unter Vertrag steht.

Auch mit einem weiteren Linksverteidiger - Rene Renner wurde für diese Position bereits verpflichtet - befinden sich die Lavanttaler "in konkreten Gesprächen", verrät Riegler.

Kühbauers Wunsch nach Verstärkungen

Das Klub-Oberhaupt wird damit dem Wunsch von Cheftrainer Didi Kühbauer nach Verstärkungen nachkommen. Der Burgenländer meinte bei einem Medientermin der ADMIRAL Bundesliga am Montag, dass sich im Kader "auf jeden Fall" noch etwas tun müsse.

Auf den WAC wartet eine Saison mit Dreifachbelastung, dadurch werde die kommende Spielzeit "weitaus anstrengender", so Kühbauer. Nach dem Gewinn des UNIQA ÖFB-Cups sind die Kärntner im Europacup am Start. In der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League geht es gegen den griechischen Vertreter PAOK Thessaloniki.

Kühbauer will ein ähnliches Szenario wie vor zwölf Jahren während seines ersten Engagements im Lavanttal verhindern und erklärte, dass der Präsident "noch ins Taschl reinfahren" werde.

Riegler meint dazu: "Taschl ist gut. Wir werden keine teuren Spieler verpflichten können, wir können uns nur nach der Decke strecken. Aber ich gebe ihm recht: Ein paar Verstärkungen werden nötig sein." Der Kader gehöre noch aufgefettet, mit Drame wäre der erste Schritt dahin getan.

