LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

Am 6. Februar ist es soweit.

Die ADMIRAL Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück. Zum Auftakt steigt das Topspiel zwischen FC Red Bull Salzburg und dem FK Austria Wien (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Wintertransferfenster hat sich bei den Klubs viel getan. Die ein oder anderen Transferdeals dürften noch über die Bühne gehen.

Vor dem Rückrundenstart finden sich die zwölf Sportdirektoren zu einer Pressekonferenz in Wien zusammen. Start ist um 11 Uhr.

Die Pressekonferenz im LIVE-Stream: