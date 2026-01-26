NEWS

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

Pünktlich vor dem Rückrundenstart in der ADMIRAL Bundesliga finden sich die Sportdirektoren der 12 Bundesliga-Klubs in Wien zusammen. Die PK im LIVE-Stream:

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga Foto: © GEPA
Am 6. Februar ist es soweit.

Die ADMIRAL Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück. Zum Auftakt steigt das Topspiel zwischen FC Red Bull Salzburg und dem FK Austria Wien (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Wintertransferfenster hat sich bei den Klubs viel getan. Die ein oder anderen Transferdeals dürften noch über die Bühne gehen.

Vor dem Rückrundenstart finden sich die zwölf Sportdirektoren zu einer Pressekonferenz in Wien zusammen. Start ist um 11 Uhr.

Die Pressekonferenz im LIVE-Stream:

