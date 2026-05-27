Liga-Reform? Ebenbauer: "Bis Jahresende soll Klarheit herrschen"

Es mutet auf den ersten Blick paradox an.

Österreichs ADMIRAL Bundesliga ist mit einem angekratzten Image konfrontiert, doch das Publikumsinteresse war in der abgelaufenen Saison 2025/26 gut wie selten zuvor.

Im Schnitt pilgerten 8.831 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien, nur rund um die Heim-EM 2008 waren es in zwei Saisonen mehr. "Der Zuspruch war sowohl im Stadion als auch an den Endgeräten erfreulich", sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.

Spannung bis zum Schluss

Verantwortlich dafür war die passende Dramaturgie.

"Wieder in der letzten Runde ein Entscheidungsspiel um den Meistertitel zu haben, ist das Erfreulichste an dieser Saison. Mit Doublesieger LASK war auch für Abwechslung gesorgt. Es war oben und unten bis zuletzt extrem spannend", sagte Ebenbauer nach der vorerst letzten Saison mit Punkteteilung.

In der neuen Spielzeit fällt die Halbierung nach der 22. Runde weg, nicht aber die Ligateilung in Meister- und Qualifikationsgruppe. "Durch dieses künstliche Element Spannung zu generieren, hat aus unserer Sicht in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Wir hoffen, dass es nun auch ohne Punkteteilung bis zum Schluss spannend bleibt", sagte Ebenbauer.

Schmerzhafter Absturz in Europa: "Es geht um Geld und Renommee"

Österreichs Bundesligisten sind näher zusammengerückt, haben jedoch im internationalen Vergleich an Boden verloren. Dass einige Topklubs ihre Suche nach der Spielkultur auch in der Liga fortsetzen, verstärkt den Eindruck einer schwächelnden Liga in der Öffentlichkeit.

Ebenbauer findet das "bedauerlich", gerade weil die Liga nach Jahren der Red-Bull-Dominanz wieder spannend sei. Die nackten Zahlen aber will auch er nicht leugnen. "Definitiv schmerzhaft" sei es, dass die ÖFB-Vertreter von Platz acht (2021) in der Fünfjahreswertung auf Rang 17 abgestürzt sind. "Es geht ums Geld, es geht ums Renommee".