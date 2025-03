MLS-Nachwuchstalent als Trainingsgast beim SK Sturm?

Schnappt sich der österreichische Tabellenführer ein Talent aus der MLS Next Pro?

Wenn es nach Tom Bogert, MLS und USMNT Insider auf "x", geht, befindet sich Richard Chukwu aktuell im Training des SK Sturm Graz. Der 17-Jährige soll dabei als Trainingsgast bei den "Blackies" fungieren und sich für eine Verpflichtung empfehlen.

Chukwu ist ein 1,83 Meter großer Innenverteidiger, der in der Akademie des FC Toronto spielt. In der laufenden Saison kam er in einem von zwei Spielen in der MLS Next Pro, der höchsten Jugendliga in Amerika, zum Einsatz.

Außerdem ist der Defensivspieler aktueller U20-Nationalspieler von Kanada und lief dort viermal auf.

🇨🇦 Canadian youth int'l center back Richard Chukwu is training with Strum Graz, I'm told.



Chukwu, 17, is with Toronto FC's academy. Repped Canada at U-20 Concacaf Championship last summer. pic.twitter.com/renYztFwyd — Tom Bogert (@tombogert) March 23, 2025

