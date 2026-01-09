NEWS

Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Der 21-jährige Angreifer sorgte in der Burgenlandliga mit einer herausragenden Quote für Aufsehen und darf sich nun bei einem Bundesligisten beweisen.

Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Noch ohne neuen Cheftrainer startete der SCR Altach bei eisigen Bedingungen in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Mit dabei war dafür ein gänzlich neues Gesicht: In dieser Woche weilt Niklas Lang als Testspieler beim Klub aus der ADMIRAL Bundesliga.

Der 21-jährige Mittelstürmer spielt eigentlich beim SV Mattersburg in der Burgendlandliga, sorgte dort mit 15 Toren und vier Vorlagen in 15 Spielen für Furore.

Bereits im Dezember berichtete die "BVZ", dass auch der TSV Hartberg Interesse am Youngster signalisiert habe.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Transfer-Update: Salzburg tütet Millionentransfer ein

Bundesliga
7
Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Bundesliga
86
Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Bundesliga
11
Ist Altachs Trainer-Lösung schon im Haus?

Ist Altachs Trainer-Lösung schon im Haus?

Bundesliga
6
Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

Das sollen die Wunschziele von Yusuf Demir sein

International
15
Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler

Hartberg findet Abnehmer für Ergänzungsspieler

Bundesliga
Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

2. Liga
11
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Mattersburg SCR Altach Transfermarkt Gerüchteküche