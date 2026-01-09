Mattersburg-Goalgetter zur Probe in Altach

Noch ohne neuen Cheftrainer startete der SCR Altach bei eisigen Bedingungen in die Vorbereitung auf die Rückrunde.

Mit dabei war dafür ein gänzlich neues Gesicht: In dieser Woche weilt Niklas Lang als Testspieler beim Klub aus der ADMIRAL Bundesliga.

Der 21-jährige Mittelstürmer spielt eigentlich beim SV Mattersburg in der Burgendlandliga, sorgte dort mit 15 Toren und vier Vorlagen in 15 Spielen für Furore.

Bereits im Dezember berichtete die "BVZ", dass auch der TSV Hartberg Interesse am Youngster signalisiert habe.