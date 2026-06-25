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270 Jahre Mozart! Salzburg präsentiert neues Auswärtsdress

In Salzburg feiert man 270 Jahre Mozart. Daran ist auch das neue Auswärtstrikot des Bundesligisten angelehnt.

270 Jahre Mozart! Salzburg präsentiert neues Auswärtsdress Foto: © FC Red Bull Salzburg
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg präsentiert sein neues Auswärtstrikot!

Die neue Wäsch steht ganz unter dem Motto 270 Jahre Mozart, wäre der österreichische Musiker 2026 doch 270 Jahre alt geworden, und soll Sport und Kultur vereinen.

In Anlehnung an die Robe des Musikers ist das Trikot in einem dunkleren Rot mit silbernen Akzenten sehr schlicht gehalten. Das Shooting für das Trikot wurde im Tanzmeistersaal gehalten, die Präsentation des Dresses erfolgte im exklusiven Rahmen im Mozart-Wohnhaus.

Für Fans ist die neue Wäsch bereits zum Erwerb erhältlich.

So teuer sind die Bundesliga-Trikots in der Saison 2025/26

WSG Tirol: 60,00 Euro
SV Ried: 79,00 Euro

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