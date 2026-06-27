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LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - FC Hertha Wels

Der Doublesieger bestreitet sein zweites Testspiel im Rahmen der Sommervorbereitung gegen den oberösterreichischen Zweitligisten. Im LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Sommervorbereitung von Doublesieger LASK ist im vollen Gange!

Nach dem Testspielauftakt gegen den SV Bad Schallerbach unter der Woche testet man am Samstag gegen den Zweitligisten FC Hertha Wels (ab 18:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

In der abgelaufenen Saison holte Wels als Meister der Regionalliga Mitte den zehnten Platz in der ADMIRAL 2. Liga.

Im Juli testen die Linzer dann noch gegen internationale Gegner. Aus Deutschland kommen Fortuna Düsseldorf und FC Ingolstadt, zudem gastiert Fenerbahce in der oberösterreichischen Landeshauptstadt.

Testspiel LASK - FC Hertha Wels im LIVE-Stream:

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