NEWS

Knappe Testspiel-Pleite für Altach in der Schweiz

Die Vorarlberger schaffen zweimal nach einem Rückstand noch den Ausgleich. Dennoch gibt es eine Pleite in St. Gallen.

Knappe Testspiel-Pleite für Altach in der Schweiz Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch für den SCR Altach stand am Samstag das nächste Testspiel an!

Dabei unterliegt der Bundesligist dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen 1879 in Widnau knapp mit 2:3.

Nach rund einer halben Stunde (32.) darf das Heimteam beim SGKFV-Jubiläumsspiel zum ersten Mal jubeln. Den Vorarlbergern gelingt aber durch Benedikt Zech prompt der Ausgleich (36.).

Altach muss sich knapp geschlagen geben

Kurz vor der Pause muss Altach ein weiteres Tor hinnehmen. Mit 1:2 geht es vorerst in die Kabine.

Nach einem guten Beginn der Altacher gelingt in der 57. Minute dank Yann Massombo der Ausgleich zum 2:2.

Für den Schlusspunkt sorgen aber die Schweizer (61.). Daher endet das Spiel aus Sicht des Bundesligisten bei großer Hitze mit 2:3.

Mehr zum Thema

Klarer Testsieg für Rapid gegen den FAC

Klarer Testsieg für Rapid gegen den FAC

Bundesliga
9
Sturm-Neuzugänge glänzen gegen slowenischen Erstligisten

Sturm-Neuzugänge glänzen gegen slowenischen Erstligisten

Bundesliga
5
Wiener Austria und Salzburg fahren hohe Testspielsiege ein

Wiener Austria und Salzburg fahren hohe Testspielsiege ein

Bundesliga
11
Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss

Barry-Wechsel zu Salzburg wohl vor dem Abschluss

Bundesliga
38
LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - FC Hertha Wels

LIVE-Stream heute: Testspiel LASK - FC Hertha Wels

Bundesliga
1
Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior

Neuer Angreifer? Ried trifft Entscheidung um Ex-Dortmund-Junior

Bundesliga
1
Transfer-Update: Millionenregen für Rapid?

Transfer-Update: Millionenregen für Rapid?

Bundesliga
6

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SCR Altach Testspiele FC St. Gallen