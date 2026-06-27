Knappe Testspiel-Pleite für Altach in der Schweiz

Auch für den SCR Altach stand am Samstag das nächste Testspiel an!

Dabei unterliegt der Bundesligist dem Schweizer Erstligisten FC St. Gallen 1879 in Widnau knapp mit 2:3.

Nach rund einer halben Stunde (32.) darf das Heimteam beim SGKFV-Jubiläumsspiel zum ersten Mal jubeln. Den Vorarlbergern gelingt aber durch Benedikt Zech prompt der Ausgleich (36.).

Altach muss sich knapp geschlagen geben

Kurz vor der Pause muss Altach ein weiteres Tor hinnehmen. Mit 1:2 geht es vorerst in die Kabine.

Nach einem guten Beginn der Altacher gelingt in der 57. Minute dank Yann Massombo der Ausgleich zum 2:2.

Für den Schlusspunkt sorgen aber die Schweizer (61.). Daher endet das Spiel aus Sicht des Bundesligisten bei großer Hitze mit 2:3.