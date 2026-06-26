NEWS

Sturm-Neuzugänge glänzen gegen slowenischen Erstligisten

Im Testspiel trifft ein Neuzugang doppelt, ein Rückkehrer schreibt sich auch in die Torschützenliste.

Sturm-Neuzugänge glänzen gegen slowenischen Erstligisten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm bestreitet seinen ersten Test der Saison erfolgreich!

Gegen den slowenischen Erstligisten NŠ Mura feiern die "Schwoazn" auf der Anlage des SC Unterpremstätten einen 5:0-Erfolg.

Sturm-Neuzugang Simon Seidl trifft nach Vorarbeit von Seedy Jatta (31.), auch der zweite Grazer Treffer geht auf das Konto von Seidl (44.).

Nach der Pause erhöht Bastian Maierhofer auf 3:0 (50.), Szymon Wlodarzcyk macht in der 74. Minute das 4:0, der Assist kommt von Gizo Mamageishvili.

Mit Petar Petrović trifft ein Grazer Neuzugang mit einem Volleyschuss in der 89. Minute zum 5:0-Endstand.

Mehr zum Thema

Wiener Austria und Salzburg fahren hohe Testspielsiege ein

Wiener Austria und Salzburg fahren hohe Testspielsiege ein

Bundesliga
4
Austria Salzburg ärgert SV Ried im Testspiel

Austria Salzburg ärgert SV Ried im Testspiel

Bundesliga
1
Offiziell! Sturm hat einen neuen Head of Scouting

Offiziell! Sturm hat einen neuen Head of Scouting

Bundesliga
20
Lustenau feiert Testspielerfolg gegen Schweizer Zweitligisten

Lustenau feiert Testspielerfolg gegen Schweizer Zweitligisten

Bundesliga
1
Dauerthema Stadion: Sturm und GAK wollen Baurecht kaufen

Dauerthema Stadion: Sturm und GAK wollen Baurecht kaufen

Bundesliga
25
Salzburg dürfte Benfica Top-Talent vor der Nase wegschnappen

Salzburg dürfte Benfica Top-Talent vor der Nase wegschnappen

Bundesliga
8
Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Werben um Amane: Erstes Angebot in Vorbereitung

Bundesliga
28

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball NS Mura Testspiele Testspiel SK Sturm Graz