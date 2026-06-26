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Sturm-Neuzugänge glänzen gegen slowenischen Erstligisten
Im Testspiel trifft ein Neuzugang doppelt, ein Rückkehrer schreibt sich auch in die Torschützenliste.
Der SK Sturm bestreitet seinen ersten Test der Saison erfolgreich!
Gegen den slowenischen Erstligisten NŠ Mura feiern die "Schwoazn" auf der Anlage des SC Unterpremstätten einen 5:0-Erfolg.
Sturm-Neuzugang Simon Seidl trifft nach Vorarbeit von Seedy Jatta (31.), auch der zweite Grazer Treffer geht auf das Konto von Seidl (44.).
Nach der Pause erhöht Bastian Maierhofer auf 3:0 (50.), Szymon Wlodarzcyk macht in der 74. Minute das 4:0, der Assist kommt von Gizo Mamageishvili.
Mit Petar Petrović trifft ein Grazer Neuzugang mit einem Volleyschuss in der 89. Minute zum 5:0-Endstand.