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Klarer Testsieg für Rapid gegen den FAC

Die "Grün-Weißen" gewinnen das erste Testspiel der Sommer-Vorbereitung trotz großer Hitze klar.

Klarer Testsieg für Rapid gegen den FAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Perfekter Start in die Vorbereitung für den SK Rapid!

Der Tabellenfünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison feiert am Samstag bei großer Hitze gegen Zweitligist FAC einen klaren 4:1-Testspielerfolg.

Die "Grün-Weißen" geraten zwar schon in der ersten Minute durch einen Treffer von Glavan in Rückstand, innerhalb weniger Minuten können die Hütteldorfer das Spiel aber drehen.

Kara (8.), Haidara per Doppelpack (11./36.) und Tilio (67.) sorgen für klare Verhältnisse.

Auch Ligarivale TSV Hartberg testete am Samstag. Die Oststeirer setzten sich gegen Admira Wacker mit 3:1 durch. Tore: Dalpiaz (19.), Postl (76.) und Korherr (83.) bzw. Forst (67.).

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