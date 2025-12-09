Nach Platzverweis: Tornich und Hülsmann verpassen Jahresabschluss

Beim 2:2-Unentschieden zwischen dem TSV Hartberg und dem LASK zückte Schiedsrichter Isa Simsek gleich zweimal die Rote Karte: In der 42. Minute konnte João Tornich Elias Havel nur mit einem Foul am Durchbrechen hindern, in Minute 75 holte Tom Ritzy Hülsmann Sascha Horvath von den Beinen.

Wegen der Verhinderung einer offensichtlichen Torchance sind die beiden Spieler im letzten Spiel des Jahres zum Zusehen verdammt. Das gab der Senat 1 am Dienstag offiziell bekannt. Für den Frühjahrsauftakt sind beide wieder spielberechtigt.

Tiago Estevao von Zweitligist SKU Amstetten wurde für dasselbe Vergehen ebenfalls mit einer Ein-Spiel-Sperre bedacht.

In der ADMIRAL 2. Liga müssen sowohl der SC Austria Lustenau als auch der FC Liefering in der kommenden Runde ohne ihren Trainer auskommen. Gegen Markus Mader (Lustenau) und Daniel Beichler (Liefering) wurde wegen Nichtbefolgung einer Verbandsverordnung eine Ein-Spiel-Sperre verhängt. Lieferings Teammanager Michael Brander wurde wegen Kritik und Nichtbefolgung einer Verbandsverordnung für ein Spiel geperrt.