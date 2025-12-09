NEWS

Nach Westderby: Fan mit Faustschlag gegen Polizisten

Der Polizist erlitt schwere Verletzungen. Auch während des Fanmarsches zum Stadion kam es zu Ausschreitungen.

Nach Westderby: Fan mit Faustschlag gegen Polizisten Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Ein 33-jähriger Schweizer hat einem Polizisten beim Fanmarsch im Anschluss an das Fußball-Bundesligaspiel zwischen der WSG Tirol und dem SCR Altach am Sonntag in Innsbruck mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen schwer verletzt.

Unmittelbar zuvor war es zu einem versuchten sowie einem vollendeten Diebstahl von Kopfbedeckungen der Polizeibeamten gekommen, hieß es von der Exekutive am Dienstag.

Auch im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes kam es in Zusammenhang mit dem Match zu einem tätlichen Angriff: Ein 14-Jähriger schlug einem unbeteiligten Passanten ebenfalls mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen.

Darüber hinaus beschädigten Anhänger während des Fanmarsches zum Tivolistadion mehrere Schutzverglasungen einer Brücke. Es erfolgten mehrere Anzeigen.

Mehr zum Thema

Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Sturm-Chaos trotz Derbysieg?

Bundesliga
15
Nach Platzverweis: Tornich und Hülsmann verpassen Jahresabschluss

Nach Platzverweis: Tornich und Hülsmann verpassen Jahresabschluss

Bundesliga
Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Neuer Innenverteidiger für Austria Wien

Bundesliga
28
PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer?

PSG und Co. buhlen um WAC-Leistungsträger! Wintertransfer?

Bundesliga
8
Schwere Verletzung: Saison für Leon Grgic vorzeitig beendet

Schwere Verletzung: Saison für Leon Grgic vorzeitig beendet

Bundesliga
35
Salzburg schickte wohl Angebot für Marcus Mann nach Hannover

Salzburg schickte wohl Angebot für Marcus Mann nach Hannover

Bundesliga
35
Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Sturm und Säumel: Wie geht es weiter?

Bundesliga
81
Kommentare

Kommentare

Fußball SCR Altach WSG Tirol Admiral Bundesliga Fans