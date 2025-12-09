Nach Westderby: Fan mit Faustschlag gegen Polizisten

Ein 33-jähriger Schweizer hat einem Polizisten beim Fanmarsch im Anschluss an das Fußball-Bundesligaspiel zwischen der WSG Tirol und dem SCR Altach am Sonntag in Innsbruck mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen schwer verletzt.

Unmittelbar zuvor war es zu einem versuchten sowie einem vollendeten Diebstahl von Kopfbedeckungen der Polizeibeamten gekommen, hieß es von der Exekutive am Dienstag.

Auch im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes kam es in Zusammenhang mit dem Match zu einem tätlichen Angriff: Ein 14-Jähriger schlug einem unbeteiligten Passanten ebenfalls mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen.

Darüber hinaus beschädigten Anhänger während des Fanmarsches zum Tivolistadion mehrere Schutzverglasungen einer Brücke. Es erfolgten mehrere Anzeigen.