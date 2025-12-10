Austria Wien verlängert mit Abwehr-Talent

Der FK Austria Wien verlängert mit Innenverteidiger-Talent Valentin Toifl.

Das geben die "Veilchen" am Mittwoch bekannt. Der Vertrag des 20-Jährigen, der noch bis 2027 gelaufen wäre, wurde vorzeitig bis 2029 verlängert. Damit setzt sich die Austria unter anderem gegen den GAK und den SCR Altach durch, die beide ebenfalls großes Interesse an einer Verpflichtung des 1,97-Meter-Verteidigers gezeigt haben sollen.

Toifl kam im Sommer 2024 vom Landesligisten SC Ortmann und etablierte sich als Stammspieler bei den Young Violets, mit denen er in die ADMIRAL 2. Liga aufstieg. Im Oktober vergangenen Jahres verletzte sich Toifl dann schwer am Knie, fiel lange aus.

Anfang Oktober feierte Toifl sein Comeback, in den vergangenen drei Runden stand er für die Young Violets jeweils über die gesamte Spielzeit am Platz und traf beim 2:1-Sieg gegen die KSV 1919 doppelt.

"Bringt alle Fähigkeiten mit"

"Nach einem schwierigen Jahr, geprägt von einer langen Verletzung und einem persönlichen Rückschlag, bin ich unendlich dankbar über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Einen langfristigen Vertrag bei der Austria unterschrieben zu haben, ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl und keine Selbstverständlichkeit. Ich möchte weiterhin Vollgas geben und mich schrittweise für höhere Aufgaben empfehlen", wird Toifl in der Presseaussendung zitiert.

Sportdirektor Michael Wagner sagt: "Es freut uns sehr, dass wir den Vertrag von Vali Toifl langfristig verlängern konnten. Er bringt alle Fähigkeiten mit, die wir uns von einem Innenverteidiger vorstellen. Wie er nach seiner langen Verletzungspause zurückgekehrt ist, war beeindruckend und zeugt von seiner Qualität und seinem Charakter. Jetzt wollen wir ihn weiter aufbauen und seine Entwicklung gezielt vorantreiben."