Der LASK und Offensivspieler Alexis Tibidi gehen künftig getrennte Wege.

Die Linzer einigten sich mit dem 21-jährigen Franzosen - wie bei dessen Landsmann Adil Taoui - auf eine vorzeitige Auflösung des laufenden Vertrags. Sein Arbeitspapier wäre noch bis 2028 gelaufen.

Tibidi war erst im Sommer 2024 vom französischen Zweitligisten Troyes nach Linz gewechselt, konnte sich bei den Schwarz-Weißen aber nicht durchsetzen. Für den Offensivspieler reichte es in der vergangenen Spielzeit nur für acht Pflichtspiele, davon eins von Beginn an. Acht weitere Partien bestritt der 21-Jährige für die LASK Amateure in der Regionalliga Mitte.