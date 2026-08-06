LASK testet 17-jährigen Japaner

Im Nachwuchs des Doublesiegers LASK darf sich zwischen 5. und 20. August ein junger Japaner beweisen.

Kosuke Murata (17) spielt in Linz vor, darüber berichtet sein Klub Gamba Osaka stolz.

Teil der Ajax-Partnerschaft

"Dieses Training ist Teil unserer Partnerschaft mit AFC Ajax und zählt zu den Initiativen zur Spielerentwicklung, die das internationale Fußballnetzwerk von AFC Ajax nutzen. Ziel ist es, die mentale und spielerische Entwicklung des Spielers weiter zu fördern, indem er in ein erstklassiges europäisches Umfeld integriert wird", heißt es vom japanischen Erstligisten.

Der Klub feierte vergangene Saison unter Ex-Salzburg-Co Jens Wissing einen überraschend großen Erfolg. Die Japaner landeten mit dem Sieg in der AFC Champions League Twoo eine Sensation.

Auch Nakamura kam von dort

Ob der Mittelfeld-Mann tatsächlich Thema für einen Transfer in die Stahlstadt werden könnte, bleibt abzuwarten. Mit der Ajax-Connection öffnen sich den Linzern auf jeden Fall neue Türen.

Mit Gamba Osaka haben die Linzer beste Erfahrungen, 2021 wechselte ein gewisser Keito Nakamura von diesem Klub in die Stahlstadt. 2023 wurde er gewinnbringend an Stade Reims verkauft.