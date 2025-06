Im Sommer 2024 entschied sich der LASK Lucas Copado (21) zu Energie Cottbus in die 3. Liga Deutschlands zu verleihen. Nach einer starken Saison dürfte es zurück in die Landeshauptstadt Oberösterreichs gehen.

Eine weitere Zusammenarbeit mit Cottbus gilt laut "TAG24" als unwahrscheinlich, und so dürfte Copado vorerst bei Neo-Coach Joao Sacramento vorspielen.

"Wir würden alle direkt unterschreiben, ihn hier noch einmal zu sehen. Aber die Hoffnungen sind, glaube ich, nicht allzu groß, dafür war seine Saison meiner Meinung einfach zu gut. Er hat sich jetzt einfach den nächsten Schritt verdient. Und genau das, was man mit seiner Leihe anstrebt. Am Ende war das auch ein gutes Vorzeigemodell", so Cottbus-Kaderplaner Maniyel Nergiz.

Vertrag bis 2028

In der Saison 2024/25 erzielte er in der 3. Liga in 33 Spielen sieben Treffer und sechs Assists.

Copado hat in Linz einen Vertrag bis 2028. Man darf gespannt sein, ob sich der Deutsche kommende Saison beim LASK durchsetzt. Der Neffe von Ex-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic wechselte im Winter 2024 vom FC Bayern München zu den Athletikern.

